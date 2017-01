Екс-президент Гамбії погодився скласти повноваження і покинути країну

Планується, що він покине Гамбію сьогодні, зазначив новообраний президент Гамбії

Колишній президент Гамбії Яйя Джамме погодився піти зі свого поста і покинути країну.

Про це повідомив новообраний президент Гамбії Адама Берроу, якого інавгурували в сусідньому Сенегалі.

«Я хотів би повідомити вам, що Яйя Джамме погодився піти у відставку. Планується, що він покине Гамбію сьогодні», — написав він у Twitter.

I would like to inform you that Yahya Jammeh has agreed to step down. He is scheduled to depart Gambia today. #NewGambia