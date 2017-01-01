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    Екс-президент Гамбії погодився скласти повноваження і покинути країну

    • Сьогодні, 22:16
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    Планується, що він покине Гамбію сьогодні, зазначив новообраний президент Гамбії

    Колишній президент Гамбії Яйя Джамме погодився піти зі свого поста і покинути країну.

    Про це повідомив новообраний президент Гамбії Адама Берроу, якого інавгурували в сусідньому Сенегалі.

    «Я хотів би повідомити вам, що Яйя Джамме погодився піти у відставку. Планується, що він покине Гамбію сьогодні», — написав він у Twitter.

    Раніше повідомлялося, що сенегальські війська увійшли до Гамбії для забезпечення передачі влади від попереднього президента Яйі Джамме обраному лідеру країни Адаму Барроу.

    Нагадаємо, військовокомандувач Західноафриканського блоку обіцяв «вжити заходів» о півночі 19 січня та ввести війська в Гамбію, якщо не буде знайдено виходу з політичної кризи, яка склалась в країні.


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