Екс-президент Гамбії погодився скласти повноваження і покинути країну



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Планується, що він покине Гамбію сьогодні, зазначив новообраний президент Гамбії

Колишній президент Гамбії Яйя Джамме погодився піти зі свого поста і покинути країну.

Про це повідомив новообраний президент Гамбії Адама Берроу, якого інавгурували в сусідньому Сенегалі.

«Я хотів би повідомити вам, що Яйя Джамме погодився піти у відставку. Планується, що він покине Гамбію сьогодні», — написав він у Twitter.

I would like to inform you that Yahya Jammeh has agreed to step down. He is scheduled to depart Gambia today. #NewGambia — Adama Barrow (@adama_barrow) 20 січня 2017 р.

Раніше повідомлялося, що сенегальські війська увійшли до Гамбії для забезпечення передачі влади від попереднього президента Яйі Джамме обраному лідеру країни Адаму Барроу.

Нагадаємо, військовокомандувач Західноафриканського блоку обіцяв «вжити заходів» о півночі 19 січня та ввести війська в Гамбію, якщо не буде знайдено виходу з політичної кризи, яка склалась в країні.



