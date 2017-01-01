Екс-президент Кравчук переніс складну операцію на серці - ЗМІ
- Сьогодні, 03:14
-
Розсилка
Колишньому главі держави поставили чотири стенти
Перший президент України (1991-1994 рр) Леонід Кравчук 16 травня переніс складну операцію на серці.
Про це виданню «Гордон» повідомило джерело в оточенні колишнього глави держави.
Співрозмовник зазначив, що операція проводилася в Інституті серця МОЗ України в Києві, Кравчуку поставили чотири стенти.
«При надходженні був передінфарктний стан. Відкрили три коронарні артерії. Зараз усе добре, він уже в палаті», – додало джерело
83-річний Леонід Кравчук в 1990-1991 роках був головою Верховної Ради України, який оголосив про незалежність держави. У 1991 році виграв перші демократичні вибори в країні після розпаду СРСР. З 1994-го по 2006 рік був депутатом Верховної Ради.
Нещодавно Кравчук заявляв, що «світ повинен повністю ізолювати Росію, щоб не допустити Третьої світової війни»