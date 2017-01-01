Екс-президент Кравчук переніс складну операцію на серці - ЗМІ

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Леонід Кравчук

Колишньому главі держави поставили чотири стенти

Перший президент України (1991-1994 рр) Леонід Кравчук 16 травня переніс складну операцію на серці.

Про це виданню «Гордон» повідомило джерело в оточенні колишнього глави держави.

Співрозмовник зазначив, що операція проводилася в Інституті серця МОЗ України в Києві, Кравчуку поставили чотири стенти.

«При надходженні був передінфарктний стан. Відкрили три коронарні артерії. Зараз усе добре, він уже в палаті», – додало джерело

83-річний Леонід Кравчук в 1990-1991 роках був головою Верховної Ради України, який оголосив про незалежність держави. У 1991 році виграв перші демократичні вибори в країні після розпаду СРСР. З 1994-го по 2006 рік був депутатом Верховної Ради.

Нещодавно Кравчук заявляв, що «світ повинен повністю ізолювати Росію, щоб не допустити Третьої світової війни»