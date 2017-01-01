Екс-президент Обама покинув овальний кабінет у Білому домі

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За кілька годин до овального кабінету прибуде Дональд Трамп як новий президент США

Президент США Барак Обама востаннє вийшов з овального кабінету в статусі президента США, передає The Sun.

Виходячи з овального кабінету востаннє як президент США, Барак Обама вигукнув: «Дякую!»

За ним вийшов віце-президент Джо Байден.

Всього за кілька годин до овального кабінету прибуде Дональд Трамп як новий президент США.

Нагадаємо, новообраний президент США Дональд Трамп приїхав на традиційне богослужіння перед інавгурацією в церкві навпроти Білого дому.

Трансляцію церемонії інавгурації Дональда Трампа можна подивитись тут.