Екс-президент США Джордж Буш-старший потрапив в реанімацію

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Його дружина, колишня перша леді Барбара Буш також була сьогодні доправлена в той же госпіталь, що і чоловік

Колишнього президента США Джорджа Буша перемістили у відділення інтенсивної терапії в лікарні Х'юстону через пневмонію. Про це повідомили його представники, передає Reuters.

Зазначається, що його перевели до реанімації з пневмонією, наразі його стан стабільний і він відпочиває від процедур, які йому робили лікарі для очищення дихальних шляхів.

Його дружина, колишня перша леді Барбара Буш також була сьогодні доправлена в той же госпіталь, що і чоловік. Проте це було зроблено для запобіжних цілей, бо вона мала перед цим кашель та сильну втому.

Дж.Буш старший, який в свої 92 є найстарішим живим екс-президентом, перебував у лікарні Х'юстона з суботи, після того як він почав відчувати задишку.

Там лікарі констатували, що він мав гострі респіраторні проблеми, які були спричинені пневмонією.