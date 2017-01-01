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    Екс-президент США Джордж Буш-старший потрапив в реанімацію

    • Сьогодні, 21:43
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    Його дружина, колишня перша леді Барбара Буш також була сьогодні доправлена в той же госпіталь, що і чоловік

    Колишнього президента США Джорджа Буша перемістили у відділення інтенсивної терапії в лікарні Х'юстону через пневмонію. Про це повідомили його представники, передає Reuters.

    Зазначається, що його перевели до реанімації з пневмонією, наразі його стан стабільний і він відпочиває від процедур, які йому робили лікарі для очищення дихальних шляхів.

    Його дружина, колишня перша леді Барбара Буш також була сьогодні доправлена в той же госпіталь, що і чоловік. Проте це було зроблено для запобіжних цілей, бо вона мала перед цим кашель та сильну втому.

    Дж.Буш старший, який в свої 92 є найстарішим живим екс-президентом, перебував у лікарні Х'юстона з суботи, після того як він почав відчувати задишку.

    Там лікарі констатували, що він мав гострі респіраторні проблеми, які були спричинені пневмонією.

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