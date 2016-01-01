Екс-президента Аргентини звинувачують у покриванні атаки на єврейський центр

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Нещодавній перегляд справи знайшов достатні докази для поновлення розслідування, вже проти Фернандес де Кіршнер

Аргентинський суд розглянув справу, що викриває намагання колишньої президентки Крістіни Фернандес де Кіршнер приховати роль Ірану в атаці на єврейський центр в Буенос Айресі у 1994 році. Про це пише Reuters.

Прокурор Альберто Нісман, який перший зробив таку заяву, помер за загадкових обставин у 2015 році, а суддя відкинув справу через відсутність доказів. Але 29 грудня справу поновили по відношенню до Фернандес де Кіршнер.

Аргентинські суди звинувачували Іран у підтримці атаки, в результаті якої в єврейському центрі було вбито 85 людей.

Нісмана знайшли застреленим у нього вдома, за кілька днів після того, як він закинув Фернандес де Кіршнер намагання розладнати розслідування теракту. Він вважав, що це було умовою обміну аргентинського зерна на іранську нафту.

Сама колишня президентка вважає справу абсурдом.

Смерть Нісмана була класифікована як самогубство, проте зараз у розслідування з’явилися докази, що вказують на умисне вбивство.

Іран заперечував свій зв’язок із атакою на єврейський центр, а аргентинський суд у 2015 році охарактеризував докази Нісмана як безсенсовні. Проте нещодавній перегляд справи знайшов достатні докази для поновлення розслідування, вже проти Фернандес де Кіршнер.

Нагадаємо, Екс-президентку Аргентини Фернандес де Кіршнер звинуватили в корупції.

Їй закидають незаконну передачу будівництва суспільних доріг компанії Austral Constructions у час президентства.