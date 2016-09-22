Екс-президента Південної Кореї арештували за рішенням суду



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Екс-президент Південної Кореї Пак Кин Хе

Після слухань напередодні суд видав ордер на арешт екс-президента за звинуваченнями у хабарництві

Суд Сеула схвалив арешт колишнього президента Південної Кореї Пак Кин Хе.

Про її затримання в зв'язку з корупційним скандалом, який призвів до усунення Пак Кин Хе з посади, повідомляє Yonhap.

Повідомляється, що після слухань напередодні суд видав ордер на арешт екс-президента за звинуваченнями у хабарництві, зловживанні владою і передачі конфіденційної інформації сторонній особі.

Нагадаємо, 9 грудня парламент країни проголосував за імпічмент президента Пак Кин Хе.Президент Південної Кореї виявилася причетною до гучного скандалу після того, як її помічницю і близьку подругу звинуватили в корупції та використанні службового становища з метою отримання вигоди.