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    Екс-президента Південної Кореї арештували за рішенням суду

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    Екс-президент Південної Кореї Пак Кин Хе
    Екс-президент Південної Кореї Пак Кин Хе

    Після слухань напередодні суд видав ордер на арешт екс-президента за звинуваченнями у хабарництві

    Суд Сеула схвалив арешт колишнього президента Південної Кореї Пак Кин Хе.

    Про її затримання в зв'язку з корупційним скандалом, який призвів до усунення Пак Кин Хе з посади, повідомляє Yonhap.

    Повідомляється, що після слухань напередодні суд видав ордер на арешт екс-президента за звинуваченнями у хабарництві, зловживанні владою і передачі конфіденційної інформації сторонній особі.

    Нагадаємо, 9 грудня парламент країни проголосував за імпічмент президента Пак Кин Хе.Президент Південної Кореї виявилася причетною до гучного скандалу після того, як її помічницю і близьку подругу звинуватили в корупції та використанні службового становища з метою отримання вигоди.

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