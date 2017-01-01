Екс-президенту Румунії висунуто обвинувачення за злочини 27-річної давнини

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У червні 1990 року перші особи Румунії організували атаку проти цивільного населення країни із залученням силовиків та шахтарів

Екс-президенту Румунії Йону Ілієску військовою прокуратурою висунуто обвинувачення у злочинах проти людяності у справі про притягнення шахтарів до розгону антиурядової маніфестації в Бухаресті у червні 1990 року, передає Agerpres.

Крім того, у цій справі ведеться слідство проти низки інших колишніх керівників румунської держави: екс-прем'єра Петра Романі, колишнього заступника генерального прокурора Румунії і глави військової прокуратури Мугурела Флореску, директора Румунської служби інформації Вірджила Мегуряну та інших.

Повідомляється, що 11–15 червня 1990 року обвинувачені організували і координували «загальну і систематичну атаку» проти цивільного населення. У цій атаці брали участь збройні сили МВС, міністерства національної оборони, Румунської служби інформації, а також понад 10 тисяч шахтарів та інших робітників з різних регіонів країни.

За даними військової прокуратури, результатом цих дій стало вбивство з вогнепальної зброї чотирьох осіб і поранення трьох, завдання фізичних і психічних травм ще 1269 особам.