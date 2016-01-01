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    Екс-прокурор Криму Няша розвеселила соцмережі «перлом» про Миколая Чудотворця

    • Вчора, 06:38
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    Великий резонанс викликав твіт, Поклонської присвячений Миколі Чудотворцю

    Депутат російської Держдуми від окупованого Криму Наталія Поклонська опинилася в центрі уваги інтернет-користувачів завдяки своєму черговому вислову.

    Великий резонанс викликав її твіт, присвячений Миколі Чудотворцю.

    «Не забудьте цієї ночі попросити Миколая Чудотворця допомоги і чудес! Ми з донькою вже поставили для нього на вікно тепле молоко і пряники», – написала Поклонська у своєму Twitter. 

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    У соцмережах її твіт дуже повеселив читачів.

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