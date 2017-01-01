Екс-прокурор Няша похвалилась: в Криму замироточив бюст царя Миколи ІІ

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Поклонська заявила, що до погруддя приходять люди з хворими дітьми, «щоб прикласти їх, щоб зцілилися»

Так звана депутат російської Держдуми від окупованого Криму Наталія Поклонська відзначилась черговою неоднозначною заявою.

Цього разу, за її словами, в Криму замироточив бюст царя Миколи ІІ. Його встановили у парку поблизу так званої прокуратури Криму після того, як півострів був анексований Росією.

Поклонська заявила, що до погруддя приходять люди з хворими дітьми, «щоб прикласти їх, щоб зцілилися».

«Це диво, яке не пояснять ні вчені, ніхто. І це в столітню річницю. Бачите, як!»- додала вона.

«Цар нам допомагає», - впевнена Поклонська.

До слова, свого часу постійні дивні висловлювання так званої екс-прокурорки анексованого Криму Наталії Поклонської змусили керівництво партії «Єдина Росія» вдатися до радикальних кроків. Так, Наталії Поклонській «рекомендували» утриматися від будь-яких публічних висловлювань.