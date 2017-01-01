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    Екс-прокурор Няша похвалилась: в Криму замироточив бюст царя Миколи ІІ

    • Сьогодні, 06:37
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    Поклонська заявила, що до погруддя приходять люди з хворими дітьми, «щоб прикласти їх, щоб зцілилися»

    Так звана депутат російської Держдуми від окупованого Криму Наталія Поклонська відзначилась черговою неоднозначною заявою.

    Цього разу, за її словами, в Криму замироточив бюст царя Миколи ІІ. Його встановили у парку поблизу так званої прокуратури Криму після того, як півострів був анексований Росією.

    Поклонська заявила, що до погруддя приходять люди з хворими дітьми, «щоб прикласти їх, щоб зцілилися».

    «Це диво, яке не пояснять ні вчені, ніхто. І це в столітню річницю. Бачите, як!»- додала вона.

    «Цар нам допомагає», - впевнена Поклонська.

    До слова, свого часу постійні дивні висловлювання так званої екс-прокурорки анексованого Криму Наталії Поклонської змусили керівництво партії «Єдина Росія» вдатися до радикальних кроків. Так, Наталії Поклонській «рекомендували» утриматися від будь-яких публічних висловлювань.

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