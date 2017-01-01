Екс-прокурору Черкащини повідомлено про підозру через протидію активістам Майдану

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Наслідки штурму Черкаської облдержадміністрація, січень 2014 року

ГПУ проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами протидії з боку працівників правоохоронних органів й суду протестним акціям у Черкасах в січні 2014 року

Генпрокуратура повідомила про підозру колишньому прокурору одного з районів Черкаської області у кримінальному провадженні за фактами протидії активістам Майдану.

Як повідомляє прес-служба відомства, екс-прокурора підозрюють у «незаконному перешкоджанню проведенню зборів, мітингів», «втручанні службовою особою з використанням свого службового становища в діяльність працівників правоохоронних органів», «притягненні завідомо невинних осіб до кримінальної відповідальності», «втручанні службовою особоюв діяльність судових органів», «організації завідомо незаконного тримання осіб під вартою».

У прокуратурі зазначають, що підозрюваному інкримінується вчинення цих дій щодо 7 незаконно затриманих осіб як особисто так і через втручання у діяльність своїх підлеглих та слідчих суддів.

Генпрокуратура проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами протидії з боку працівників правоохоронних органів й суду протестним акціям у Черкасах в січні 2014 року. У цьому провадженні перевіряється законність затримання, притягнення до кримінальної відповідальності та застосування запобіжних заходів щодо 66 людей у період 23-27 січня 2014 року.

23 січня 2014 року черговий вечірній мітинг перетворився у штурм Черкаської облдержадміністрації. Поки радикально налаштовані активісти виламували двері та вибивали шибки, з вікон ОДА зі шлангів їх поливали водою та оприскували сльозогінним газом. Після штурму правоохоронці затримали 58 осіб, здебільшого випадкових перехожих.