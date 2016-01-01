Екс-радник Гройсмана виграла конкурс на посаду держсекретаря Мінагропроду

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Уляна Грачова народилася у 1982 році

Комісія з питань вищого корпусу державної служби у четвер, 22 грудня, рекомендувала Кабінету міністрів призначити держсекретарем Міністерства аграрної політики та продовольства завідувача відділом економічного розвитку Секретаріату Кабінету міністрів Уляну Грачову.

За результатами тестування, вирішення ситуативних завдань та співбесіди Грачова набрала 12,38 балів із 20 можливих.

У фінал конкурсу також вийшов керівник Регіонального контактного пункту «Продовольча безпека, стійке сільське господарство, морські дослідження та біоекономіка» програми Єврокомісії фінансування наукових досліджень та інновацій «Горизонт 2020» Олександр Галущенко.

Уляна Грачова

Уляна Грачова народилася у 1982 році. Надержслужбу прийшла у 2004 році, займала різні посади у Міністерстві палива та енергетики, Секретаріаті й Адміністрації президента, Секретаріаті Верховної Ради. У 2015 році була радником голови Верховної Ради Володимира Гройсмана. З травня 2016 року очолює відділ економічного розвитку Секретаріату Кабміну.

Детальніше про кадрові конкурси читайте тут: Кому довірять керувати міністерствами. Кадрові конкурси визначили перших держсекретарів