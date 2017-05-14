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    Екс-радник Путіна: Україна визнала анексію Криму

    • Сьогодні, 13:38
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    Андрій Ілларіонов
    Андрій Ілларіонов

    Українська влада де-факто визнає анексію Криму російським сусідом, - Ілларіонов

    В жодному з документів, підписаних українською стороною за останні три з половиною роки - ні в Женевському заяві від 17 квітня 2014 року, ні в Мінському протоколі від 11 вересня 2014 року, ні в Мінських угодах від 12 лютого 2015 року, - немає такого слова як Крим. Про це повідомив колишній радник президента РФ Путіна, експерт Андрій Ілларіонов, пише «Апостроф».

    «Це означає і не може інтерпретуватися інакше як де-факто визнання українською владою окупації і анексії Криму російським сусідом», - зазначив він.

    «Ну, якщо такою є позиція української влади, то тоді їм можна порекомендувати відмовитися від цієї позиції, оскільки ця позиція не відповідає національним інтересам України і українського народу», - додав Ілларіонов.

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