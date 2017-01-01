Екс-радник Трампа Флінн отримав понад $50 тисяч від російських компаній



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В 2015 році Флінн отримав гроші від російської компанії «Волга-Днепр» і від американської «дочки» Лабораторії Касперського

Американський конгресмен-демократ Елайджа Каммінгс опублікував документи про отримання колишнім радником президента Дональда Трампа Майклом Флінном десятків тисяч доларів від російських компаній.

Про це йдеться на його сайті.

Зокрема, у грудні 2015 року Флінн виступив на закритому заході в Москві, присвяченому 10-річчю пропагандинстському телеканалу Russia Today.

Крім того, в 2015 році Флінн отримав гроші від російської компанії «Волга-Днепр» і від американської «дочки» Лабораторії Касперського.

Раніше у Кремлі підтвердили зустріч посла РФ в США з поплічниками Трампа.

Радник Трампа з національної безпеки Майкл Флінн пішов у відставку після скандалу через контакти з послом РФ в США Кісляком.

Причиною стала інформація про те, що в грудні 2016 року екс-радник обговорював по телефону з російським дипломатом можливе скасування санкцій проти РФ.

Сам Флінн пізніше пояснив, що дійсно говорив з послом, але розмова була про висилку з США 35 російських дипломатів.