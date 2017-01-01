Екс-регіонала Єфремова судять он-лайн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Єфремов у суді

Єфремов бере участь у судових засіданнях, сидячи поряд зі своїми захисниками

Засідання по справі екс-депутата Верховної Ради, колишнього керівника фракції Партії регіонів Олександра Єфремова можна дивитися он-лайн на офіційному Youtube каналі «Судова влада України». Про це повідомив прес-центр судової влади.

Нагадаємо, 8 та 09 лютого 2017 року Старобільському районному суді Луганської області продовжувалося слухання судового засідання по справі Єфремова, який обвинувачується за ч.3 ст. 27, ст.341, ч.3 ст. 110, ч.1 ст.258-3, ч.1 ст.111 КК України.

9 лютого захисники Єфремова заявили клопотання в порядку статті 206 КПК України про звільнення обвинуваченого з-під варти, як такого, що незаконно позбавлений свободи та тримається під вартою. Судом у задоволенні вказаного клопотання було відмовлено.

Клопотання захисників обвинуваченого про надання дозволу суду на прийняття участі обвинуваченим у судовому засіданні поза межами кабіни, застосовуючи практику Європейського Суду з прав людини, суд задовольнив.

В подальшому Єфремов буде приймати участь у судових засіданнях, сидячи поряд зі своїми захисниками.

На даний час стосовно обвинуваченого Єфремова діє запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.