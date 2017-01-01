Екс-соратниця Ющенка розказала, як він у 2005-му вітав Ліну Костенко з днем народження

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Ірина Геращенко

У той день Ющенко пішов у гості до поетеси

Перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко привітала Ліну Костенку з днем народження і згадала, як приходила разом із Віктором Ющенком у гості до поетеси.

Вона поділилася спогадами в Фейсбуці.

«19 березня 2005 року в АП був дуже важкий і напружений день - ми готували перший за часів помаранчевоі команди візит до Украіни тодішнього президента РФ Путіна. Але в графіку президента Ющенка в той день була ще одна дуже важлива подія і зустріч, і , якщо чесно, за неї ми переживали ще більше, бо та зустріч до останнього не була підтверджена протоколом. Перша приймальня наярювала адресату, щоб сказати про візит президента, але на іншому кінці просто не брали слухавку… Ющенко поїхав на й досі не підтверджену зустріч, в багатоповерхівку в центрі міста. Ми піднялися сходами і подзвонили», - розповіла Геращенко.

За її словами, до останнього були сумніви, що поетеса відкриє двері.

«Двері відкрилися, на порозі стояла Ліна Костенко, вона дозволила президенту і мені зайти. Я й досі пам'ятаю кожну хвилину перебування в квартирі, де фото дорогих і важливих в її житті людей, нашу розмову, яка почалася з суворої виволочки за те, що хлопець, який трезвонив у двері до Ліни Василівни, говорив російською. «Він зі спецслужб, він співпрацює з ними, я їх знаєте скільки перебачила, я їх наскрізь бачу», - вона як в воду дивилася, бо цей хлопець дійсно був «непростий , Ліна Василівна чітко відфільтрувала», - написала екс-соратниця Ющенка.

Вона згадала, як Ліна Костенко навідріз відмовилася приймати звання Героя України, сказала, що Поетам для спілкування з Народом потрібно тільки Слово.

«Ніякі брязкальця я не візьму!» - твердо відрізала вона. Президент почув метал в голосі, і далі вони говорили про Україну, про важливість підтримки мови і культури як цементуючої складовоі нації. Це були перші постреволюційні ейфоричні дні, без сумніву, роль Ліни Василівни , моральних авторитетів нації в перемозі Майдану була надзвичайною», - зазначила Геращенко і процитувала рядки з «Записок українського самашедшего» Ліни Костенко: «Є країни багаті, бідні, різні. Росія- це діагноз».

19 березня поетеса відзначає свій 87-й день народження.