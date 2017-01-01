Екс- уповноважений України в Міжнародному суді ООН припустив, що Росія в Криму створить клон Меджлісу

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Уповноважений України в Міжнародному суді ООН (2008р) Володимир Василенко

Швидше за все, що Росія не буде виконувати ті приписи, які встановив Міжнародний суд ООН, впевнений Василенко

На виконання проміжного рішення Міжнародного суду ООН в частині скасування заборони Меджлісу кримськотатарського народу Росія може створити його клон. Таке припущення висловив Надзвичайний і Повноважний Посол України, представник України в Раді ООН із прав людини (2006-2010), Уповноважений України в Міжнародному суді ООН (2008р.) Володимир Василенко під час прес-конференції в прес-центрі «Главкома».

«Росія – передбачувано непередбачена держава. Після того, що Росія робить на міжнародній арені, починаючи з 1994 року, коли розпочалася перша чеченська війна, потім була друга, агресія проти Грузії, втручання у внутрішні справи України, спровокована Росією криза щодо острова Тузла, агресивна війна проти України, агресивні дії в Сирії, то все можна очікувати від РФ. Швидше за все, що Росія не буде виконувати ті приписи, які встановив Міжнародний суд ООН», - говорить Василенко.

За його словами, Росія може створити якийсь клон Меджлісу.

«Адже в російських документах, що подано до суду, запевняється, що в Криму все гаразд. І що навіть українці можуть вчитися українською мовою. Визнано українську мову державною. Але насправді там відбуваються неприпустимі речі, йде повна зачистка всього не тільки кримськотатарського, а й всього українського», - продовжує дипломат.

На його переконання, така ж ситуація може стосуватися і виконання рішення Суду щодо забезпечення навчання українською мовою. «Створять одну або дві школи і будуть демонструвати всім, що мовляв, у нас все в порядку», - підсумував Екс- Уповноважений України в Міжнародному суді ООН.

Пропонуємо також переглянути запис прес-конференції «Правовий аналіз проміжного рішення міжнародного суду ООН»: