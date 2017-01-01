Екс-заступник генпрокурора розповів, як кадрові конкурси позначилися на рівні злочинності в країні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Микола Обиход

За словами генерала, внаслідок конкурсів до керівництва структурами прийшли слабкі професіонали, які не можуть проявити себе на нинішніх посадах

Колишній заступник генерального прокурора України, екс-заступник глави СБУ Микола Обиход вважає, що нові правоохоронні органи очолили люди, які не відповідають цим посадам. Про це, а також про створення Державного бюро розслідувань та необхідні реформи він розповів в інтерв'ю «Обозревателю».

За словами Миколи Обихода, на сьогоднішній день можна констатувати, що реформи в правоохоронних органах пішли не так, наслідком чого стали погані показники роботи, зокрема органів МВС. Головною причиною цього стало «викидання з лав правоохоронних структур досвідчених кадрів».

«На жаль, з МВС пішли професіонали в розшуку», – констатував генерал.

З огляду на цю проблему колишній заступник генпрокурора позитивно оцінив створення Державного бюро розслідувань (ДБР): «Якщо говорити системно, то слідство має бути виділено з Генпрокуратури, тому що здійснення одночасно попереднього, досудового слідства і нагляд за ним тим же органом не зовсім правильно, це загрожує зловживаннями, як на політичній основі, так і на внутрішньовідомчій, і вся історія ГПУ, на жаль, це підтверджує. Тому створення нового окремого органа, який здійснюватиме функції досудового слідства, це прогрес, і більшість кадрових працівників слідства, ветеранів вважає це позитивним введенням».

Також Микола Обиход переконаний: аби уникнути конфлікту між НАБУ і ДБР, має сенс об'єднати ці два відомства.

«Я вважаю, що замість цих двох органів повинен бути один. На мій погляд, досвідченого слідчого і прокурора, НАБУ потрібно включити до складу ДБР як окремого підрозділу, дуже важливого, але в складі Держбюро... Це роздрібнення сил, краще, коли невеликий антикорупційний орган, НАБУ, увійшовши до складу набагато більш потужного відомства, Державного бюро розслідувань, зможе спиратися на всю міць цієї суперорганізації і її можливості».

Колишній заступник генпрокурора і глави СБУ дав свої оцінки ймовірним кандидатам на пост керівника ДБР. За його словами, очолити новий орган повинна нова людина, але яка має досвід практичної діяльності, може бути незалежною і уявити реальну програму роботи цього органа і реалізацію тих завдань, які стоять перед ним. Це повинен бути юрист, який має досвід практичної діяльності.

«Хотілося б, щоб цей орган очолила людина, яка менш схильна до апаратних ігор, апаратного стилю діяльності. Думаю, потрібно подивитися на молодих, які мають хорошу юридичну біографію, певні заслуги в тих сферах, де вони працюють. Я б радив придивитися до такої людини, як Олексій Горащенков. У нього відмінний послужний список, і, крім того, він представник міцної династії: я знаю його батька, який двічі був начальником карного розшуку в місті Києві, причому в бурхливі часи для нашої Батьківщини, і також прекрасно справлявся зі своєю роботою. Про нього відгукуються як про висококваліфікованого юриста, талановитого менеджера, принципову і порядну людину, котра вміє захищати свою позицію. Ці якості сьогодні як ніколи важливі для виконання тих завдань, які стоять перед ДБР», – резюмував Обиход.

Він також заявив, що скептично ставиться до підбору кадрів через конкурси, як це сталося з НАБУ і САП. За словами генерала, внаслідок конкурсів до керівництва структурами прийшли слабкі професіонали, які не можуть проявити себе на нинішніх посадах. Однією з головних проблем цих керівників він назвав невміння вибудовувати робочі відносини з іншими спорідненими службами.