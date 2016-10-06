Екс-заступник Нацбанку заявив, що до кінця року в Україні залишиться не більше 80 банків

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Частина невеликих банків буде закрита через недокапіталізацію, частина заморожених банків самоліквідується, вважає Рашкован

Екс-заступник голови Національного банку Владислав Рашкован прогнозує, що кількість банків на кінець року буде не більше 75-80 проти 95 зараз.

Відповідний прогноз він опублікував у Фейсбуці.

«Невеликий прогноз розвитку банківської системи в 2017. Кількість банків на кінець року буде не більше 75-80 проти 95 зараз. Частина невеликих банків буде закрита через недокапіталізацію, частина заморожених банків самоліквідується, інші об’єднаються – 5-6 максимум угод злиття банків у другій половині року – це, якщо домовляться власники», – написав Рашкован.

На його думку, частка найбільших 20 банків збільшиться до 92-93% всіх активів, частка другої групи локальних банків зменшиться до 2-2,5%. До того ж, за прогнозами екс-заступника голови НБУ, частка іноземних і державних банків (з урахуванням націоналізованого Привату) буде і далі зростати (до 82-85%), а локальних і російських – знижуватися. Нових іноземних банків не буде, але угоди купівлі активів банків триватимуть (здебільшого в рамках стратегії виходу російських банків).

«Активи банківської системи на кінець року складуть 1,5-1,6 трлн грн. Середні ставки по кредитах на рік у гривні корпоративним клієнтам до початку осені 2017 року складуть 13-15% при очікуваній на кінець 2017 року інфляції на рівні 8-9%», – переконаний Рашкован.

Він вважає, що подальше зниження ставок за кредитами буде вже залежати не від облікової ставки НБУ, очікуваної інфляції або вартості ресурсів, а від комплексу законопроектів, які має прийняти парламент щодо захисту прав кредиторів.

«Поживемо – побачимо, але це повинен бути непоганий рік для банківської системи і її клієнтів», – резюмував Рашкован.