Екс-заступник одеського прокурора та ветеран АТО влаштували стрілянину через неадекватну жінку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Обидва чоловіки під час конфлікту дістали кульові поранення

Ветеран АТО та екс-заступник прокурора Одещини влаштували дуель через сварку на дорозі та жінку.

Про сам інцидент на своїй сторінці у Facebook вчора повідомила одеситка Радмела Алієва.

«Близько 12:15 на вулиці Приморській (біля заправки, яка горіла) колишній заступник прокурора області Лавров Валерій не поділив дорогу з колишнім АТОшником (інвалід) і вирішив звичним методом, а саме силовим, вирішити питання. Лавров дістав пістолет і почав стріляти в бійця АТО. Чоловік поранений у ногу. Захищаючи себе, АТОшник дістав пістолет і також прострелив ногу прокурорському заступнику. Через деякий час приїхав невідомий на Porsche і почав, погрожуючи розправою, захищати Лаврова», – написала Алієва.

В патрульній поліції повідомляють, що затримали обох учасників інциденту.

Згодом одеситка розповіла, що їй вдалося поспілкуватися з ветераном АТО і він повідомив про деталі інциденту.

«Я їхав на своїй машині і не порушував правила. Включив правий поворот. Їхав у правій смузі з боку Канатної по спуску в бік Митної площі, нікого не підрізав. Я спускаюся з цього спуску, і тут мене наздоганяє джип з лівого боку і починає підрізати, утискаючи. Я йому посигналив і ми поїхали далі. Він вдруге мене підрізає, але вже з іншого боку, створюючи аварійну ситуацію. Я намагаюся його об'їхати, але він підставив свою машину і я різко натиснув педаль гальма, мало не вдаривши авто. Це було на Митній площі. Я на світлофорі під'їхав до нього, опустив скло і без мату запитав: «Ти не бачиш мене?» На що він відповів мені лайкою: «Йди на х*й, під*рас». Цей чоловік у батьки годиться мені. Навіщо ображати? Як так можна?! У мене дитина є, дружина. Я православний і визнаю нормальні сімейні цінності. Це було сказано при жінці, що сиділа поруч із ним. Я вийшов, щоб поговорити, а він поїхав», – повідомив військовий.

Згодом, розповів Сергій, джип зупинився. Він також пригальмував позаду цієї машини і підійшов до водія.

«Тут з правого боку виходить ця жінка. Вона або під чимось була, або п'яна, бо вела себе дуже неадекватно. Вона накинулася на мене. Почала рвати речі, бити. Відірвала кишеню. Я з дитинства ніколи не бив жінок! У мене є мама, сестричка, дружина! Я взяв її за руки, намагаючись зупинити. Вона почала дряпатися. У цей час виходить цей чоловік з пістолетом. Він без слів почав стріляти по мені. Я відчув гострий біль у лівій нозі. Я сам колишній співробітник правоохоронної системи, у мене теж є зброя. Але я не став її одразу діставати!» – повідомив ветеран АТО.

Жінка, яка сиділа поруч із колишнім прокурором, знімала все, що відбувається, на телефон.

«Я намагався зупинити всіх. Дістав телефон і намагався викликати поліцію. Ця жінка вирвала його. Розбила і почала принижувати мою гідність, знімаючи на камеру. У мене кровоточила нога і мені було дуже боляче. Я почав тікати. Я був сам. Навколо стояли люди в погонах і ніхто не втрутився! Я вже був поранений в АТО, і це страшно! У мене є дитина і я не хочу залишити її сиротою через якогось ідіота», – розповів військовослужбовець.

Він почав кликати на допомогу, але ніхто з оточуючих не поспішав допомогти.

«Він за мною біг із погрозами розправи і збив мене з ніг. Я вдарився головою сильно. Мені довелося витягти свій пістолет. Іншого виходу себе захистити я не бачив. У шоковому стані я стрельнув у нього. Потім я підбіг до нього з криком: «Покажи руки! Кинь зброю»... А він погрожував кримінальними авторитетами. Я забрав у нього пістолет. Але ця жінка продовжувала на мене стрибати. Потім мені стало погано дуже. Я сів у машину. Приїхали його знайомі з погрозами. Потім поліція і медики. Спочатку допомогли йому. До мене підійшли вже потім», – розповів Сергій.

«Я дуже боявся, що внаслідок цього інциденту постраждають оточуючі. Там могли бути діти! Я нікому подзвонити не міг, тому що вони забрали мій телефон і розбили. На жаль, поліція не вжила якихось активних заходів. Він разом зі своїм знайомим, який приїхав пізніше, натякали мені, що я потрапив у серйозну ситуацію. Але я готовий відповідати за свої вчинки! Там навколо камери спостереження», – згадує Сергій.

За його словами, прокурор першим застосував фізичну силу.

«Я не застосовував першим фізичну силу і зброю! Жінка ця неадекватно поводилась! Я з 14.07.2014 до 2015 року був в АТО. Виховую дитину і вважаю себе порядним сім'янином. До того ж я православна людина. І у мене в голові не вкладається, як так. На рівному місці, серед білого дня у спокійному місті якийсь псих може стріляти по людях! Мене обурило те, що він не налаштований був на діалог, він одразу дістав пістолет і почав стріляти в живу людину», – розповів Сергій.