Екс-заступнику голови КМДА вручили підозру у справі щодо передачі землі вартістю 1,4 млрд грн

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Суд вже повернув відчужені землі громаді Києва

Слідчими Генпрокуратури повідомлено про підозру колишньому заступнику голови Київської міської державної адміністрації - начальнику Головного управління земельних ресурсів у справі незаконного узгодження передачі кооперативу 65,1 га землі на 1,4 мільярда гривень. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Чиновник з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи в порушення норм чинного законодавства, без належного опрацювання та зазначення наявних обмежень, зловживаючи своїм службовим становищем, безпідставно погодив передання у власність обслуговуючому кооперативу житловий кооператив «Котміст» для будівництва земельні ділянки площею 65,1 га загальною вартістю понад 1,4 млрд грн, які можуть бути включенні до меж ландшафтного заказника місцевого значення «Острів Жуків», пояснюють у прокуратурі.

Згодом суд прийняв рішення про повернення відчужених земель громаді міста.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Як повідомляв «Главком», нещодавно прокуратура Житомирської області відкрила кримінальна провадження проти начальника Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Андрія Курінського за статтею «Незаконне збагачення».