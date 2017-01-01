Експерт: 50 % девальвації – це психологічні, а не економічні фактори

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Валютні обмеження, які раніше діяли, лише стискали ринок і показували населенню та бізнесу, що не все гаразд і оздоровлення не завершилось

Фінансовий аналітик Єгор Перелигін в інтерв’ю «Главкому» заявив, що 50 % девальвації – це психологічні та поведінкові фактори, а не суто макроекономічні.

Він також вважає, що Нацбанк вчасно зняв деякі валютні обмеження, адже треба було обирати, що є меншим злом.

«Валютні обмеження стискали ринок і показували населенню та бізнесу, що не все гаразд і оздоровлення не завершилось. Тому лібералізуючи потихеньку валютні обмеження, регулятор давав ринку правильний сигнал», - наголосив експерт.

Нагадаємо, з початку поточного року Нацбанк продав на аукціонах на 14,6 мільйона доларів більше, ніж купив, щоб запобігти надмірним коливанням обмінного курсу гривні.

Як відомо, національна валюта продовжує знецінюватися з середини грудня 2016 року. Нацбанк пояснив підвищену волатильність обмінного курсу гривні на міжбанківському валютному ринку зниженням пропозиції валюти внаслідок традиційного для перших місяців року сезонного спаду ділової активності.

Історичний мінімум курсу української гривні по відношенню до долара США, зафіксований у лютому 2015 року, становить 30,01 гривні/долар.