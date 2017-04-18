Експерт: Мабуть, у Розенка та інших членів уряду здають нерви



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Лановий

Визначальним є рішення ради директорів МВФ

Відносини з представниками дипломатичних організацій мають базуватися на етичних та дипломатичних нормах. Цими базовими основами не можна нехтувати. По це в коментарі «Главкому» розповів екс-міністр економіки Володимир Лановий, коментуючи скандал щодо Павла Розенка та Рона ван Родена.

«Без інших обставин власне цей факт (різке висловлювання віце-прем'єра. – Ред.) є неприпустимим для члена уряду і ніяк не може бути виправданим», – пояснив Лановий.

За словами експерта, таку різку критику можна пояснити лише негараздами в українській економіці.

«Мабуть, у Розенка та інших членів уряду Гройсмана здають нерви. Бюджет не виконується, Пенсійний фонд не отримує очікуваних надходжень. Вони (уряд. – Ред.) вже переносять підвищення пенсій на жовтень, хоча мали з травня на 10% мінімальні пенсії підвищити, відмовляють у субсидіях», – розповів Лановий.

Однак екс-міністр економіки не вважає, що скандал істотно вплине на відносини між МВФ та Україною.

«Визначальним є рішення ради директорів у Вашингтоні щодо кредитів. Ми отримуємо людину (Рона ван Родена. – Ред.), яка буде більш різко висловлюватися щодо ситуації в Україні. Це ментальні речі, які треба розуміти і поважати», – пояснив Лановий.

Як повідомляв «Главком», у ЗМІ набув розголосу скандал щодо заяви віце-прем'єр-міністра Павла Розенка стосовно глави місії Міжнародного валютного фонду в Україні Рона ван Родена.

Зокрема Розенко назвав свого колегу «жахливим непрофесіоналом».

Нагадаємо, у статті ван Роден заявив, що «введення так званої накопичувальної пенсійної системи (другий рівень) на додаток до чинної системи, на чому дехто наполягає, не матиме особливого сенсу без попереднього виправлення вад чинної системи».