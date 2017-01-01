Експерт-міжнародник прокоментував мовчання українського МЗС на заяви сирійської влади про «російський Крим»

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Мохаммад Фараджаллах

Дамаск нічого не вирішує, вирішує лише Москва, зазначив експерт

Мохаммад Фараджаллах, головний редактор сайту «Україна по-арабськи» в інтерв'ю «Главкому» вважає, що Україна поки не дуже хоче втягуватися у міжнародну геополітику, адже заяви сирійської влади про «російський Крим» уже нічого не вирішують.

«Це питання до українських дипломатів, мова про те, як Україна оцінює сама це. Але питання треба тоді ставити не тільки до Сирії. Здається, 7 чи 8 держав не визнавали, що у Криму російські війська, серед яких Вірменія. Тому в цій ситуації ми маємо однозначно самі вирішити, або ми займаємо чітку і конкретну позицію до тих, хто посягає на нашу територіальну цілісність, або не займаємо таку позицію. Можливо, Україна поки не дуже хоче втягуватися у міжнародну геополітику. Що стосується заяв, наприклад Хадіє Аббаса, то вони (сирійські політики) просто уже нічого не вирішують, Дамаск нічого не вирішує, вирішує лише Москва. Вони просто не знають, яким ще чином догодити Путіну. От і все», - заявив Фараджаллах.

Нагадаємо, у березні 2014-го року президент Сирії Башар Асад направив президенту РФ Володимиру Путіну телеграму солідарності з його зусиллями, спрямованими «на відновлення безпеки і стабільності в Україні» як раз після введення російських військ до Криму.

В кінці минулого року спікер Народної ради Сирії Хадіє Аббас заявив про приналежність Криму Росії, через що Україна викликала «на килим» тимчасово повіреного в справах Сирії в Україні Хасана Хаддура.