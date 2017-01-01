Експерт назвав двох міністрів, які першими можуть залишити уряд Гройсмана

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Гройсман після закінчення строку імунітету уряду залишиться на своїй посаді

Міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика в уряді може змінити інший чоловік.

Про це в ефірі одного із українських телеканалів заявив політичний експерт Бачо Корчілава.

При цьому він не виключив, що прем’єр-міністр Володимир Гройсман після закінчення строку імунітету уряду залишиться на своїй посаді.

«Про те, що Гройсман залишиться, вже говорять давно. Мова йде про заміну міністра транспорту Володимира Омеляна, міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика, а також про ще двох персонах. Швидше за все, пані Уляна Супрун буде призначена міністром охорони здоров’я», – зазначив він.

Разом з тим Корчілава не зміг визначити, чий Кабмін був більш успішним у своїй роботі – Яценюка або Гройсмана.

Нагадаємо, звіт уряду Гройсмана у Раді може відбутися після травневих свят. Відповідно до календарного плану, наступне засідання парламенту заплановане на 16 травня.

Поки ж уряд на чолі із наймолодшим в історії прем’єром продовжує працювати, «Главком» підбив підсумки роботи Кабміну за рік із провідними економістами та представниками різних парламентських фракцій.