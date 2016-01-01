Експерт: Падіння курсу гривні - спекулятивні речі

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Керівник офісу фінансового та економічного аналізу Верховної Ради України Віктор Мазярчук назвав причину падіння курсу гривні

Курс гривні впав через спекулятивні фактори, наголошує керівник офісу фінансового та економічного аналізу Верховної Ради України Віктор Мазярчук. Про це він заявив в ефірі «5 каналу».

«В минулому і в цьому місяці дуже великі видатки урядові пішли, відповідно, скоріш за все з’явилися вільні кошти і спекулянти, і не тільки спекулянти, пішли на ранок, щоб заробляти на цьому курсі. Тобто – це спекулятивні речі», - зазначив Мазярчук.

«Маю надію, що в наступному році здійсниться те, про що ми дуже давно говоримо, і я дуже сильно мрію, ми перейдемо до середньострокового бюджетного планування, коли бюджет буде плануватися не на один рік, а на три роки. Прогноз тут дуже важливий», – додав він.

Як відомо, 29 грудня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку встановилися на рівні 27-27,2 гривень за долар. Національний банк на 29 грудня знизив офіційний курс гривні на 24 копійки та встановив його на рівні 26, 89 гривні за долар. У НБУ запевняють, що девальваційний тиск на курс гривні цього тижня не пов’язаний з переходом Приватбанку у державну власність.