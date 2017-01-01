Експерт перерахував київські мости, які можуть ось-ось обвалитися

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Дарницький залізнично-автомобільний міст

Найбільш проблемні - Московський і Дарницький мости

Одними з найбільш проблемних мостів в Києві є Московський і Дарницький. Про це розповів керівник групи авторського нагляду ПАТ «Проектний інститут «Київсоюздорпроект» Едгар Годик, пише «Обозреватель».

За словами експерта, найбільш проблемною складовою Дарницького моста (відомого також як «міст Кірпи») є опори. «Там дуже серйозна ситуація: тріщать проміжні опори, що встановлені на намитому острівці. У ростверку (верхня частина пальового або стовпчастого фундаменту) тріщини становлять набагато вище, ніж допустима норма в 0,3 мм», - розповів Годик.

Саме через проблеми з опорами залізничною частиною мосту Кірпи нечасто ходять поїзди.

Крім того, погана ситуація на Московському мості, де крім косметичного ремонту проїжджої частини і перил, останніми роками нічого не робилося. «А тим часом, всередині металеві коробки настільки проіржавіли, що іржа місцями звисає», - зазначив експерт.

Годик підкреслив, що необхідно зробити серйозний ремонт, але грошей на це не виділяється.

Як повідомлялось, 27 лютого у Києві обвалився Шулявський міст. Через аварію заїзд на міст поки що закритий. Обмежено рух у напрямку проспекту Перемоги. Крім того, перекрито рух по вулиці Гетьмана, від Шулявки до Індустріального мосту.

Мер столиці Віталій Кличко озвучив причини обрушення мосту, а також через інцидент звільнив свого заступника.

КМДА закликала жителів та гостей столиці оминати на своєму шляху маршрути, які вимагають перетинання Шулявського мосту.



