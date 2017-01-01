Експерт побоюється, що в Україні почнеться махновщина



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Фесенко

Володимир Фесенко вважає, що поліція повинна реагувати на блокадні акції, інакше почнеться руйнування держави зседерини

Якщо поліція не буде реагувати на блокадні акції, почнеться махновщина, яка буде руйнувати державу зсередини. Про це в ефірі «5 каналу» заявив глава правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко.

«Чому я вважаю, що поліція зробила правильно? Якщо блокадні дії, ось такі блокадні акції робити і далі безкарно, то це буде ланцюгова реакція – це махновщина, яка буде руйнувати державу зсередини. Сьогодні руйнують з приводу торгівельної блокади Донбасу, вже є приклади, коли перекривають дороги за будь-якими вимогами. Завтра, скажімо, заблокуємо будь-яку держустанову і тоді держава припинить нормальне існування, коли держава буде абсолютно слабкою. Так чи інакше права на застосування сили в державі мають тільки державні органи, громадськість не може застосовувати силу», – зазначив експерт.

Нагадаємо, 13 березня у штабі блокади Донбасу повідомили про розгон редуту в Кривому Торці співробітниками СБУ та КОРД.

У СБУ заявили, що не мають відношення до штурму. Згодом у службі уточнили, що вживають контрдиверсійних заходів у зоні АТО, було затримано понад 40 осіб.

Вночі всіх затриманих учасників блокади звільнили.

14 березня активісти блокади в районі Слов'янська, на чолі з нардепом Володимиром Парасюком, здійснили напад на працівників поліції та прорвались через блокпост.

Внаслідок нападу постраждало 7 правоохоронців.

Пізніше Парасюк заявив про обстріл колони «блокадників Донбасу» краматорською поліцією.