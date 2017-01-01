Експерт пояснив, чому Євросоюз у виграші від результатів референдуму в Туреччині

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Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган

Альтернативи Ердогану в Туреччині наразі немає

Сходознавець, кандидат історичних наук, голова Центру ісламознавчих досліджень Національного університету «Острозька академія», сходознавець Михайло Якубович переконаний, що Євросоюз у виграші від результатів референдуму в Туреччині. Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

«У Туреччині дуже мало сил, які б зараз могли запропонувати якусь альтернативу Ердогану. Тобто лідерів такого масштабу, як він, по суті, немає. Дуже складно було би комусь взяти владу до своїх рук. Зараз Туреччина наповнена вихідцями з Сирії, питання біженців є дуже актуальним для країни. Євросоюз також у виграші, бо він вважає, що яким би не був той Ердоган, але якщо відкриється кордон (турецько-сирійський) і буде ще один конфлікт, то і американцям, і європейцям доведеться стикнутися з такими викликами, до яких вони не готові», - пояснив експерт.

Він додав, що цим Ердоган і користується.

Щодо турецько-російських відносин після референдуму Якубович зазначив, що Росія взагалі була налаштована проти цього референдуму. «При тому, що у Росії, по суті, така сама управлінська модель, навіть куди гірша за турецьку. На мій погляд, Ердоган продовжуватиме грати на кілька фронтів. Туреччина завжди, і у роки Другої світової, і навіть раніше вела таку політику: вони робили один крок сюди, один крок туди. Думаю, що суттєвих змін у найближчий рік у відносинах з РФ не буде. А якщо і будуть, то не референдум буде чинником. Тут на порядку денному стоїть питання майбутнього Башара Асада, поведінка США в регіоні», - сказав експерт.

Як повідомлялося, 16 квітня у Туреччині відбувся референдум щодо посилення повноважень президента Ердогана.

Згідно з ініціативою реформування, посаду прем'єр-міністра скасують, а президент стане головою виконавчої гілки влади і водночас головою держави. Крім того, президент зможе зберегти власне членство у партії, призначати і звільняти міністрів та суддів, планувати бюджет і запроваджувати надзвичайний стан.

Пізніше турецька опозиція заявила про маніпуляції при підрахунку голосів та сказала, що оскаржуватиме результати референдуму.

Центральна виборча комісія Туреччини визнала дійсними результати референдуму.

Рада міністрів Туреччини в понеділок, 17 квітня, також продовжила режим надзвичайного стану в країні ще на три місяці.

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