Експерт про е-декларування: Відбувається не те, на що чекало суспільство



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Світлана Матвієнко

Купа готівки, походження якої чиновники не можуть пояснити, декларування церков і святих мощей викликають багато запитань

Національне агентство з питань запобігання корупції займається дрібними справами, замість резонансних випадків корупції, в тому числі і порушень у е-деклараціях. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповіла Голова ради Лабораторії законодавчих ініціатив Світлана Матвієнко.

«НАЗК замість того, щоб слідкувати за порушеннями, конфліктами інтересів і корупцією, займається дрібними справами, які не становлять жодного суспільного інтересу. Тим самим воно провокує у суспільстві скепсис щодо всіх цих антикорупційних органів», - зазначила Матвієнко.

За словами експерта, в інших країнах, де створювалися такі органи, відбувалися реальні затримання щодня, деякі з них були дуже резонансними. «У нас же подивіться, що робиться. Електронні декларації було подано, кілька депутатів, що вчасно не подали ці декларації, можливо, сплатять адміністративний штраф. А далі відбувається зовсім не те, чого очікує суспільство. Купа готівки, походження якої чиновники не можуть пояснити, декларування церков і святих мощей викликають багато запитань. І з цим має НАЗК працювати, а у нас усе зависло», - додала Матвієнко.

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