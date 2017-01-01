Експерт про ультиматум ватажків терористів: Захарченко і Плотницький просто хочуть полякати Ахметова



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андрій Герус

Кому вони продаватимуть своє вугілля?

Ультиматум, який висунули ватажки «Л/ДНР» Захарченко та Плотницький, – це блеф та суто політичний хід. Таку думку в коментарі «Главкому» висловив Андрій Герус, колишній член Національної комісії з регулювання електроенергетики і комунальних послуг.

«Я не думаю, що це серйозно, тому що, по-перше, кому вони продаватимуть це вугілля? По-друге, вони вже такі погрози робили й раніше. І підприємства, на яких вони ставили своїх керівників, із часом просто закривалися. Такі менеджери, як Захарченко, нічого розумного не зроблять», – зазначив він.

Герус розповів про ще один момент, через який він ставиться до заяв тереористів скептично: «Що ДТЕК Ахметова, що міністерство могли б починати робити якісь кроки, аби показати, що вони розбудовують енергетичну незалежність. Наскільки я бачу, їхня позиція – просто сидіти і чекати, доки всі там самі розійдуться. Якщо вони нічого не роблять, отже, ризики для них там невисокі. Інакше вони б уже пропонували публічно якісь варіанти виходу з цієї ситуації».

«Якщо вони не чешуться, отже, це все блеф. Це просто політична заява. Вони хочуть полякати, нагадати. В першу чергу – бізнес Ахметова, ДТЕК, але я не бачу, щоб вони злякалися – просто чекають», – додав Герус.