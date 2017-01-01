Експерт пропонує Банковій спочатку подумати, а потім висловлюватися про референдум у Туреччині



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Відомий сходознавець Михайло Якубович

Сходознавець вважає, що Україні не варто жорстко критикувати ймовірні фальсифікацій під час референдуму в Туреччині

Кандидат історичних наук, сходознавець, голова Центру ісламознавчих досліджень Національного університету «Острозька академія» Михайло Якубович розповів в інтерв’ю «Главкому», як Україні варто позиціонувати себе у питанні референдуму в Туреччині.

«Це велика проблема, оскільки якось реагувати таки потрібно. Не так давно стало відомо, що Ердоган зібрався в Україну. А він любить показово ображатися, Туреччина любить жорсткі висловлювання, у них в політичній культурі це прийнято», - сказав експерт.

За його словами, Україна мала би зважити всі за і проти, тобто висловити свою позиції, але не переходити меж втручання у внутрішні справи Туреччини.

«Щодо фактів фальсифікацій, про які заявляють опоненти розширення Конституції, то їх ще треба довести. Ясно, що можна висловити занепокоєння щодо окремих речей, але займати однозначно критичну позицію не варто. Цього ніхто і не робитиме», - зазначив Якубович.

Як повідомлялося, 16 квітня у Туреччині відбувся референдум щодо посилення повноважень президента Ердогана.

Згідно з ініціативою реформування, посаду прем'єр-міністра скасують, а президент стане головою виконавчої гілки влади і водночас головою держави. Крім того, президент зможе зберегти власне членство у партії, призначати і звільняти міністрів та суддів, планувати бюджет і запроваджувати надзвичайний стан.

Пізніше турецька опозиція заявила про маніпуляції при підрахунку голосів та сказала, що оскаржуватиме результати референдуму.

Центральна виборча комісія Туреччини визнала дійсними результати референдуму.

Рада міністрів Туреччини в понеділок, 17 квітня, також продовжила режим надзвичайного стану в країні ще на три місяці.

Читайте також матеріал: Туреччина проголосувала за султана. Якою буде нова конституція і що зможе Ердоган