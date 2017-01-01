Експерт: Рибалка не має профільної освіти, як і більшість членів банківського комітету ВР

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Фінансовий експерт В’ячеслав Лебідь

Експерт порівняв з лікарнею освітній рівень членів Комітету та їхній досвід роботи

Фінансовий експерт В’ячеслав Лебідь в ефірі Першого ділового телеканалу дав оцінку якісному складу Комітету Верховної Ради з питань фінансів та банківської діяльності. Як розповів Лебідь, - не лише сам Сергій Рибалка не має профільної фінансової чи економічної освіти. Аналогічна ситуація – і з більшістю членів комітету, який очолює нардеп-регіонал. До того ж у Комітеті просто немає кому працювати, оскільки 10 з 12 його членів – це керівний склад.

«З 12 депутатів, які входять до цього комітету, 10 – керівники. Це – голова комітету Сергій Рибалка, потім у нього є 4 заступники, секретар з повноваженнями заступника, 4 голови підкомітетів профільних і лише двоє - звичайні члени комітету. Відповідно, така організаційна структура, на мою думку, не є дуже дієздатною. А якщо подивитися на освітній рівень членів Комітету та їхній досвід роботи, то ситуацію можна порівняти з лікарнею. Хвора банківська система, і до складу консиліуму лікарів входять люди з непрофесійною освітою. Тому що з загальної кількості членів Комітету ВР лише третина має профільну фінансову освіту. Лише третина. При цьому менше половини членів комітету мали досвід роботи в фінансових структурах. Відповідно, якщо оцінити той консиліум, який діагностує хворобу і призначає лікування для хворого, то, думаю, що ніхто не захотів би опинитися на місці того пацієнта», - сказав Лебідь.

Він розповів, що за 2,5 роки на чолі банківського Комітету ВР Сергій Рибалка став автором 72 законопроектів, але лише 9 з них були ухвалені. І лише 2 ухвалені законопроекти за авторством Рибалки стосувалися безпосередньо фінансів та банківського сектору.

«Якщо подивитися на кількість законопроектів, які запропонував Сергій Рибалка, це – 72 законопроекти, де він був автором та співавтором. Здається, - непогано, що велика кількість законів. З іншого боку – лише 9 з цих законів були прийняті. Тобто, ці документи ходять по комітетах, і лише 9 були прийняті. Але найгірше те, що з цих 9-ти лише 2 закони – це профільні закони, які стосувалися банківського сектору. Все інше – стосувалося будь-чого, - ремонту доріг, інших питань, але не фінансів та банків, чим повинен займатися Комітет ВР», - поділився законодавчою статистикою Лебідь.

Експерт дав оцінку і всеукраїнському банківському форуму, який торік у травні організував Сергій Рибалка, і який мав визначити стратегію розвитку банківської системи України та індустріалізації української економіки. Як каже Лебідь, гора народила мишу, адже далі політичного PR справа не пішла, а всі заявлені ініціативи практично не були втілені в ухвалені закони.

«Дуже гарні були ідеї від Сергія Рибалки та від Комітету. Був проведений форум банківський, де була розроблена стратегія. Де були дуже чітко проаналізовані всі ті проблеми, які є. Мені це дуже сподобалося. Я сподівався, що зараз почне працювати наш законодавчий орган, і банківський комітет. Це був достатньо серйозний труд. При чому не лише з аналізом проблем, але й з конкретними пропозиціями щодо змін в законодавстві. Але, на превеликий жаль, гора народила мишу. Була постанова ВР про план законодавчого забезпечення реформ в Україні. На банківський комітет, згідно з постановою ВР, припадало 26 законів, необхідних до прийняття. На жаль, лише 2 закони з цих 26-ти були прийняті. Якщо казати про рекомендації експертів, які були на тому форумі, то там взагалі катастрофа», - дав оцінку втіленню в життя ідей минулорічного банківського форуму Сергія Рибалки В’ячеслав Лебідь.