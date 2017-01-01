Експерт розказав, коли українцям слід очікувати відключень світла

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Усі усвідомили реальність: ми залежні в енергетиці від зони АТО, - Герус

Загроза віялових відключень в Україні може з’явитися через місяць. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів колишній член НКРЕКП Андрій Герус.

«Через місяць – можливо, раніше – ні. Залежно від того, що відбудеться впродовж цього місяця. Якщо нічого і все буде як зараз, то така ймовірність є. Якщо знайдеться якийсь компроміс, тоді нічого не буде вживатись», - зазначив він.

Герус також зазначив, що блокада Донбасу справді суттєво вплинула на ситуацію в енергетиці.

«Вони блокують три з чотирьох напрямів. Річ у тім, що взимку вугілля спалюється багато, а в нас склади з запасами палива були не дуже сформовані, треба працювати «з коліс», тому ми залежні. Ми увійшли в зиму з низькими складами, тому ця блокада дійсно має значення», - пояснив він.

На думку експерта, нині уряд має показати, як він може забезпечити незалежність від зони АТО. «Навіть не повну відмову, а хоча б незалежність. Усі вже усвідомили реальність: у попередні роки ми були залежні в енергетиці від зони АТО. Чим ми поступалися – цього ніхто не знає. Але ми не можемо собі дозволити бути залежними від сторони, з якою воюємо. Раніше цього не робилося з комерційних і фінансових причин. Це великі заробітки: з тієї чорної діри брати якийсь дешевий неліквідний товар, у нас його «відбілювати» і продавати дорого», - сказав Герус.

Нагадаємо, небажання влади знайти альтернативу торгівлі вугіллям з ворогом спровокували блокування активістами трьох залізничних ділянок на Донбасі, які таким чином намагаються покласти край цій торгівлі. Водночас перекриття шляхів доставки в Україну вугілля не могло не спровокувати енергетичну кризу.

Як повідомлялось, вчора уряді заговорили про введення надзвичайного стану в енергетиці. Проте сьогодні урядовці до цього не вдались.