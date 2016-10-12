Експерт розказав про гігантські райони, які з’являться в Україні після децентралізації

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Анатолій Ткачук

350 об’єднаних громад, які створилися по всій Україні, підривають нинішній районний устрій остаточно і безповоротно – Анатолій Ткачук

В Україні з’являться нові райони в рамках нового територіально-адміністративного устрою згідно із децентралізацією. Це будуть великі райони у 150–200 тисяч населення. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповів директор з науки та розвитку Інституту громадянського суспільства Анатолій Ткачук.

За словами Ткачука, зміни у територіально-адміністративному устрої невідворотні, адже 350 об’єднаних громад, які створилися по всій Україні, підривають нинішній районний рівень остаточно.

«Буде закон про затвердження адміністративно-територіального устрою України, де написано, що затвердити адміністративно-територіальний устрій, наприклад, Хмельницької області у такому складі: район такий-то, стільки-то громад. Це будуть великі райони у 150–200 тисяч населення», - зазначив Ткачук.

Проте, за словами експерта, це будуть зовсім нові райони, старою залишиться лише назва. «Річ у тім, що в нас стара радянсько-комуністична школа, яка не дає змоги райони замінити словом «повіти». А все нове має називається по-новому, щоб не плутатись. Оскільки це слово забракували, тому залишилося слово «райони», - додав експерт.

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