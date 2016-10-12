Експерт розказав, як змінилося життя в об’єднаних громадах

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Анатолій Ткачук

За словами Анатолія Ткачука, у об’єднаних громадах менше бюрократичних перешкод для розвитку бізнесу

У селах, які об’єдналися у великі громади, більше можливостей і менше перешкод для ведення бізнесу. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповів директор з науки та розвитку Інституту громадянського суспільства Анатолій Ткачук.

«На районному рівні існували міська рада районного центру зі своїм виконкомом і головою, поруч існувала районна рада з головою районної ради, поруч державна районна адміністрація з головою. Відтак є адміністративні бар’єри, бо якщо ви робили бізнес в одній громаді, а тепер хочете відкрити виробництво в сусідній, то це вже інша територія з іншими правилами, іншими рахунками для місцевих податків і зборів», - зазначив Ткачук.

За словами експерта, якщо село знаходиться у територіальній громаді, щоб почати бізнес достатньо лише одного дозволу. «Наприклад, Волочиська об’єднана громада, яка розтяглася на 416 кв. км. Звичайно, в Україні є громади з меншою територією, але там зараз один господар – місцева громада в особі ради та голови. Тобто приймається рішення на всю територію, однакові платежі, один дозвіл», - додав Ткачук.

Позитивні зміни децентралізації торкнулись також освіти та сфери житлово-комунального господарства. Раніше питанням освіти займались на рівні району, тепер громада сама відповідає за освітні заклади. «Коли це перейшло у громаду, то вже питання стосовно організації діяльності школи, зокрема й кадрові питання щодо директора, вирішує сама громада. Об’єднана громада повинна отримати одну опорну школу, яка стає центром для розвитку всієї громади. Тут мають продукуватися нові ідеї розвитку для громади», - додав експерт.

За словами Ткачука, у більшості об’єднаних громад відкрились центри надання адміністративних послуг, створюються комунальні підприємства, купується нова техніка.

Детальніше читайте: Анатолій Ткачук: Об’єднання в маленькі громади – шлях до сепаратизму