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    Експерт розповів, чому зміни Конституції Туреччини вигідні для України

    • Сьогодні, 07:46
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    Відомий&nbsp;сходознавець Михайло Якубович
    Відомий сходознавець Михайло Якубович

    Історик Михайло Якубович вважає, в особі Ердогана в України є умовний союзник

    Сходознавець, кандидат історичних наук, голова Центру ісламознавчих досліджень Національного університету «Острозька академія» Михайло Якубович вважає, що на кримських татарах в Туреччині навряд якось позначиться не підтримка референдуму президента Ердогана, «а от щодо українських кримських татар – питання».

    Про це Якубович розповів в інтерв’ю «Главкому».

    «Зараз Ердоган займає позицію щодо Криму, яка їм подобається, яка більш-менш влаштовує і Україну, особливо на тлі останніх подій, коли і судна (насамперед російські, які перед тим побували у Криму) припинили заходити до турецьких портів», - сказав сходознавець.

    Він також вважає, що в Туреччині просто немає альтернативи Ердогану.

    «Подивіться, скільки Туреччина інвестувала в Україну, в ісламську кримськотатарську спільноту. А якби при владі була якась інша сила, а не Ердоган, то, можливо, питання допомоги кримським татарам для турків не були б важливими», - припускає голова Центру ісламознавчих досліджень Національного університету «Острозька академія».

    За його словами, для України і конкретно для кримських татар, збереження Ердогана при владі – це продовження тієї політики, яку ми маємо зараз.

    «Бо в особі Ердогана, як не крути, у нас є умовний союзник. Ті кроки, які Туреччина завжди робила для кримських татар були, в принципі, досить адекватними. Ердоган, позиціонуючи себе як тюркського лідера, можливо, ще більш посилить цю підтримку. Тому, можливо, з цього буде якась вигода», - резюмував експерт.

    Нагадаємо, Михайло Якубович також заявляв, що Україні не варто жорстко критикувати ймовірні фальсифікацій під час референдуму в Туреччині.

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