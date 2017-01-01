Експерт розповів, що на практиці означає введення надзвичайного стану в енергетиці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андрій Герус

Станції, які працюють на антрациті, будуть працювати у мінімальному складі

У введенні надзвичайного стану в енергетиці немає нічого страшного і критичного. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів колишній член НКРЕКП Андрій Герус.

«Це не означає, що одразу здійснюватимуться відключення. Просто станції, які працюють на антрациті, будуть працювати у мінімальному складі, а інші станції, які працюють на марці «Г», вони працюватимуть більше. Законодавством прописано, що всі мають працювати, але коли запроваджується надзвичайний стан, то є можливість робити такі коригування. Для того він і вводиться», - зазначив він.

За словами експерта, населення жодним чином не відчує на собі введення надзвичайного стану в енергетиці. «Просто електроенергія буде більше вироблятися з іншого вугілля. Менше з марки «А», його економитимуть, більше – з марки «Г», - додав він.

Нагадаємо, небажання влади знайти альтернативу торгівлі вугіллям з ворогом спровокували блокування активістами трьох залізничних ділянок на Донбасі, які таким чином намагаються покласти край цій торгівлі. Водночас перекриття шляхів доставки в Україну вугілля не могло не спровокувати енергетичну кризу.

Як повідомлялось, вчора уряді заговорили про введення надзвичайного стану в енергетиці. Проте сьогодні урядовці до цього не вдались.