Експерт розповів, як у новорічну ніч не отруїтись алкоголем

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Лікарка порадила не змішувати алкоголь різних джерел походження

Спеціаліст радить заздалегідь підготувати організм до вживання алкоголю

Вибираючи шампанське або ігристе вино, необхідно звертати увагу на етикетку. Трапляється, що у складі напою вина взагалі немає, натомість є різноманітні підсолоджувачі, кислоти, барвники. Про це розповіла лікарка-дієтолог Оксана Скиталінська на прес-конференції у «Главкомі».

Для того, щоб не отруїтися алкоголем, потрібно купувати його лише в офіційних місцях продажу. «Купуйте алкоголь в магазинах, а не в незрозумілих точках. Величезна кількість отруєнь - саме через те, що напої трапляються підроблені», - зауважила вона.

Лікарка також порадила не змішувати алкоголь різних джерел походження. «Тобто, якщо п'єте алкоголь зернового походження, не змішуйте його з ягідними. Якщо вже маєте якийсь градус, не понижуйте його. І завжди пам'ятайте про дозу», - додала вона.

За словами Скиталінської, бажано заздалегідь підготувати організм до вживання алкоголю. «Якщо ви чітко знаєте, що підете в місце, де буде алкоголь, і де вам буде важко себе стримати, їжте протягом дня, а не безпосередньо у новорічну ніч. Можна вживати активоване вугілля або інші сорбенти протягом дня, пити чорний чай з лимоном, каву, вживати ягоди - продукти, які містять багато вітаміну С: вони зменшують проникність судин для токсичних речовин. Годин за п’ять до святкування можна випити трохи алкоголю, щоб підготувати організм, щоб почав вироблятися фермент алкогольдегідрогеназа», - розповіла вона.

Лікарка також уточнила, що 5% алкоголю засвоюються в ротовій порожнині, 25% у шлунку, а всі інші 70% - у кишечнику. «Це означає, що нам треба перед вживанням алкоголю добре поїсти. Це має бути їжа, багата клітковиною: салати, варені чи свіжі овочі та білкова їжа», - порадила вона.

«Якщо буде алкоголь, не потрібні шипучі напої, навіть газована вода. Вуглексилий газ сприяє тому, що алкоголь швидше засвоюється», - додала експерт.

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