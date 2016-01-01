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    Експерт розповів, як у новорічну ніч не отруїтись алкоголем

    • Вчора, 15:00
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    Лікарка порадила не змішувати алкоголь різних джерел походження
    Лікарка порадила не змішувати алкоголь різних джерел походження

    Спеціаліст радить заздалегідь підготувати організм до вживання алкоголю

    Вибираючи шампанське або ігристе вино, необхідно звертати увагу на етикетку. Трапляється, що у складі напою вина взагалі немає, натомість є різноманітні підсолоджувачі, кислоти, барвники. Про це розповіла лікарка-дієтолог Оксана Скиталінська на прес-конференції у «Главкомі».

    Для того, щоб не отруїтися алкоголем, потрібно купувати його лише в офіційних місцях продажу. «Купуйте алкоголь в магазинах, а не в незрозумілих точках. Величезна кількість отруєнь - саме через те, що напої трапляються підроблені», - зауважила вона.

    Лікарка також порадила не змішувати алкоголь різних джерел походження. «Тобто, якщо п'єте алкоголь зернового походження, не змішуйте його з ягідними. Якщо вже маєте якийсь градус, не понижуйте його. І завжди пам'ятайте про дозу», - додала вона.

    За словами Скиталінської, бажано заздалегідь підготувати організм до вживання алкоголю. «Якщо ви чітко знаєте, що підете в місце, де буде алкоголь, і де вам буде важко себе стримати, їжте протягом дня, а не безпосередньо у новорічну ніч. Можна вживати активоване вугілля або інші сорбенти протягом дня, пити чорний чай з лимоном, каву, вживати ягоди - продукти, які містять багато вітаміну С: вони зменшують проникність судин для токсичних речовин. Годин за п’ять до святкування можна випити трохи алкоголю, щоб підготувати організм, щоб почав вироблятися фермент алкогольдегідрогеназа», - розповіла вона.

    Лікарка також уточнила, що 5% алкоголю засвоюються в ротовій порожнині, 25% у шлунку, а всі інші 70% - у кишечнику. «Це означає, що нам треба перед вживанням алкоголю добре поїсти. Це має бути їжа, багата клітковиною: салати, варені чи свіжі овочі та білкова їжа», - порадила вона.

    «Якщо буде алкоголь, не потрібні шипучі напої, навіть газована вода. Вуглексилий газ сприяє тому, що алкоголь швидше засвоюється», - додала експерт.

    Дивіться також повне відео прес-конференції:

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