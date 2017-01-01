Новий губернатор Степанов виправить ситуацію на Одещині, - політолог

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Директор Агентства моделювання ситуацій розкритикував діяльність екс-керівника Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі

Результати роботи Михайла Саакашвілі на Одещині виглядають зовсім інакше, ніж у його звітах на своїй сторінці в Facebook. Про це заявив заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький.

«Півтора року роботи Саакашвілі на Одещині незалежно від кампанії у Facebook не могли не залишити «матеріальних слідів»: що робилося і чого не робилося. Ось новий глава ОДА Максим Степанов пише, наприклад, що за весь минулий рік так і не були закуплені ліки для онкохворих в області: тендер не змогли оголосити. Або ось: ОДА просто знищувала документи зі зверненнями громадян, багато з яких стосувалися соціальних виплат і допомоги. З ремонтом і будівництвом доріг теж якось все трохи не так, як ФБ зображував», - заявив експерт.

Як зазначив Голобуцький, новий губернатор Одеської області Максим Степанов вже пообіцяв взяти під особистий контроль кожну з проблем і в стислі терміни виправити ситуацію.

«На сьогодні вже обіцяно, як мінімум, добудувати до кінця року дорогу Одеса-Рені (так, Саакашвілі теж починав каденцію в червні 2015 саме з цієї обіцянки), дорогу з Кодима в Балту, що не пізніше травня закупити всі необхідні ліки для онкохворих і т .буд », - написав він.

Як повідомлялося, глава Одеської ОДА Максим Степанов пригрозив звільнити одеських чиновників за зрив закупівлі ліків для онкохворих в 2016 році за часів губернаторства Михайла Саакашвілі.

Також 30 січня зі ЗМІ стало відомо, що в багатьох структурних підрозділах Одеської ОДА, коли її очолював Михайло Саакашвілі, були загублені документи. Серед втрачених матеріалів було багато звернень громадян із соціальних виплат та допомоги. За словами чиновників, попереднє керівництво розпорядилося знищувати документи замість того, щоб передавати їх в архів. Крім того, новий губернатор звернув увагу на те, що 4400 скарг, що надійшли в ОДА, залишилися без відповіді.