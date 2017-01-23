Експерт: Замах на Шокіна і Геращенка продумували одні й ті самі «фахівці»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Антон Геращенко

Відео, опубліковане СБУ, яке нібито підтверджує наміри двох кілерів ліквідувати народного депутата, «крім сміху, нічого не викликає» – спеціаліст

Експерт з питань безпеки Ігор Смаглюк піддав сумніву історію з замахом на нардепа Антона Геращенка, пише видання «Слово і Діло».

За його словами, відео, опубліковане СБУ, яке нібито підтверджує наміри двох кілерів ліквідувати народного депутата, «крім сміху, нічого не викликає».

«Що ми бачимо? Двох чоловіків, які вештаються містом, і чуємо коментарі, як складно їм підібратися до об'єкта, як складно за ним стежити, і, найсмішніше, обговорення шляхів відходу. Їх турбує вартість проїзду до кордону: 100 чи 120 доларів! Конспірація? Ні, не чули», – зазначає він.

Експерт також вважає недоречними обраний спосіб ліквідації – вибуховий пристрій, прикріплений до автівки, що стоїть на стоянці. «Це все ускладнює: вхід закритий, охорона, камери. Але два професійних кілери обговорюють з кураторами тільки цей сценарій і ніякий інший. При цьому варіанті ліквідації виконавець повинен перебувати в зоні візуального контакту, що знову ж таки ускладнює процес і вимагає чіткого сценарію відходу. А хлопці сподіваються на паніку і дві-три години фори!» – наголошує спеціаліст.

Смаглюк порівнює цей замах із вбивством журналіста Павла Шеремета. «Результат із Шереметом нам відомий, розкриття такого злочину – справа честі українських правоохоронців. Але розкрити його практично неможливо. Виконавці – професіонали і продумують все до дрібниць. Для порівняння згадаймо смішний замах на екс-генпрокурора Шокіна, в якого «стріляли» з тепловізора», – каже він.

«Замах на Шокіна і Геращенка продумували одні й ті самі «фахівці», – робить висновок експерт.

Нагадаємо, 21 січня глава СБУ Василь Грицак заявив, що співробітники СБУ запобігли вбивству громадського діяча, народного депутата України. Пізніше виявилось, що замах намагались скоїти на Геращенка.

Як повідомлялось, радник глави МВС Зорян Шкіряк заявив, що обставини планування і організації замаху на вбивство народного депутата України Антона Геращенка ідентичні підготовці й здійсненню теракту проти Павла Шеремета. Сам Геращенко стверджує, що слідчі впевнені у цьому на 99,9%.