Експерт: замовчування проблем Приватбанка керівництвом НБУ обійшлося державі у 60 млрд гривень

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Журналіст Олександр Дубинський

Рожкова і Гонтарева системно обманювали Міністерство фінансів – Дубинський

Позиція глави Національного банку України Валерії Гонтаревої і її заступниці Катерини Рожкової щодо Приватбанку завдали державі збитків у розмірі 60 мільярдів гривень, вважає фінансовий експерт, журналіст Олександр Дубинський.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Прочитав я черговий шедевр думки, яку було народжено заступниом голови НБУ Катериною Рожковою, і не можу не звернути увагу на чергову брехню вищих посадових осіб Нацбанку про націоналізацію Приватбанку. Брехні, до речі, там приблизно на 76 мільярдів гривень, 2/3 з яких – прямі збитки бюджету», – зазначає він.

Так, за його даними, по-перше, через чотири місяці після націоналізації виявилося, що «виведені за одну ніч 16 мільярдів гривень з Приватбанку» виводилися «зовсім не за одну ніч».

«По-друге, виявляється, що Рожкова і Гонтарева системно обманювали Міністерство фінансів та й усіх громадян України», – зазначає журналіст. Дубинський додає, що 5 листопада 2015 року Національний банк України офіційно запевнив, що Приватбанк виконує всі норми ліквідності і працює в звичайному режимі, а 27 квітня 2017-го, за заявою Рожкової, діагностику «Привату» вони закінчили влітку 2015 року та обсяг кредитів пов'язаним особам там був величезний.

«Тобто знали про проблеми і півтора року про них мовчали? Причому мовчали ж на шкоду державі, бо ж якби Приватбанк було ліквідовано восени 2015 року, то вкладникам просто виплатили б 90 млрд гривень. На сьогодні ж, за словами Гонтаревої, потреба в докапіталізації Приватбанку після націоналізації становить вже 150 млрд гривень. Що означає одну просту річ – замовчуванням проблем банку протягом півтора року Гонтарева і Рожкова завдали державі збитків в 60 мільярдів гривень», – зазначає Дубинський.

Джерело: Ділова столиця