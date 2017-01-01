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    Експерти назвали головну ваду партійних фінансових звітів

    • Сьогодні, 18:43
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    Фіансові звіти партій
    Фіансові звіти партій

    Партії не несуть відповідальності за порушення, штрафують лише людину, яка підписала звіт

    Національне агентство з питань запобігання корупції, яке має перевіряти фінансові звіти партій, має дуже мало важелів впливу, навіть за очевидності явних порушень.

    На думку аналітика центру «Ейдос» Сергія Адаменка, найбільша вада існуючого законодавства – дуже малі штрафи.

    «Якщо політична партія не подасть звіт, вона сплатить від 5100 до 6800 гривень штрафу. До того ж у Європі відповідальність несе політична партія, а у нас - безпосередньо той, хто підписав звіт. Там штраф накладається на партію і, як правило, він такий, що краще партію ліквідувати, ніж його заплатити», - пояснив експерт.

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    Підтверджує недієвість існуючих механізмів покарання і Олексій Кошель з Комітету виборців: «Ідеться про незначне покарання у вигляді штрафів, але політичні санкції були б ефективнішими. Є ще одна прогалина – понад сто політичних партій не подають фінансові звіти, а НАЗК заявляє, що просто не може знайти їхніх керівників. Ми ж пропонуємо на законодавчому рівні передбачити норму, аби у партії, яка двічі не подає фінансовий звіт, анулювати реєстраційне свідоцтво».

    У цілому ж фінансові звіти політичних партій виявили багато проблемних місць.

    Наприклад, Радикальна партія взагалі не задекларувала жодного регіонального осередку. А в «Батьківщині» джерелами фінансових надходжень назвали маловідомих жителів Київської області, які вносили на партійний рахунок однакові суми близько двох тисяч гривень. Така схема не може не викликати підозри.

    Більше читайте в статті «Главкома»: Пограбування «Самопомочі». БПП готує переворот у фінансуванні партій

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