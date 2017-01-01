Експерти прогнозують значне подорожчання інтернету через блокування російських сайтів

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Інтернет-обладнання

Наразі інтернет в Україні найдешевший в світі

Для блокування російських сайтів провайдерам потрібно закупити нове обладнання для блокування, що вплине на вартість інтернету в Україні. Про це під час брифінгу повідомили представники Інтернет-асоціації України.

«Те обладнання, на якому працюють оператори і те яке вони повинні закупити для блокування (російських сайтів — ред.) коштує чималих грошей. Тому тарифи зростуть», — розповів Олександр Федієнко.

Також було зазначено про можливий перерозподіл самого ринку телекомунікацій.

«Ті оператори, які не матимуть технічної можливості щось блокувати, вони підуть до великих операторів. Будуть змушені купувати трафік у них, який вже буде фільтруватись чи блокуватись на якомусь рівні. Але вартість цього трафіку буде значно вище. Витрати маленьких та середніх провайдерів суттєво виросте і буде або перерозподіл ринку або хтось буде значно більше заробляти», — повідомив член правління Інтернет асоціації України Костянтин Жакун.

Проте, член правління Інтернет асоціації України Максим Тульєв зазначив, що інтернет в Україні найдешевший в світі.

«Закупівля нової техніки звичайно вплине на тарифи операторів. Якщо взяти до уваги ту ж Росію...там тарифи підвищились у два рази. Але зараз я б не загострював на цьому так увагу, адже в Україні найдешевший інтернет в світі і при цьому на восьмому місці за швидкістю», -сказав Максим Тульєв.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб. У ньому, зокрема, йдеться про блокування російських соцмереж та поштових служб. Також санкції передбачають блокування доступу до сервісів «Яндекс», 1С, «Софтлайн Груп», корпорації «Парус» і ще низки російських IT-компаній.

Також Порошенко ввів трирічні санкції проти путінських телеканалів.

Контроль за виконанням указу покладено на секретаря РНБО Олександра Турчинова.

Зазначимо, загалом у санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.

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