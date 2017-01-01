Експерти проти скасування норм природних втрат нафтопродуктів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

REUTERS Втрати нафтопродуктів при операціях з ними є природним процесом.

Нафтогазова асоціація звернулася до президента

Нафтогазова асоціація України звернулася до президента, прем’єр-міністра і профільно міністра з проханням відновити дію постанови Держпостачу №40. Мова йде про призупиння постанови, яка скасовує дію більше трьохсот актів, які застаріли. Про це «Главкому» повідомили в Нафтогазовій асоціації України (НАУ).

Потанова про дерегуляцію була прийнята в кінці 2016 року Кабіміном.

«Ця постанова Держпостачу СРСР «Про затвердження норм природного убутку нафтопродуктів при прийманні, зберіганні, відпуску і транспортуванні» № 40 від 26 березня 1986 р. Оскільки новий нормативно-правовий акт розроблений не був, можна стверджувати, що з 17 березня 2017 року законодавчою базою України не передбачені норми природного убутку нафтопродуктів при прийманні, зберіганні, транспортуванні, а значить, суб’єкти господарювання повинні, наприклад, підводити втрати нафтопродуктів під оподаткування акцизним податком і ПДВ, що само по собі є правовим нонсенсом», — сказано в заяві НАУ.

За словами заступника голови комітету з питань безпеки, експлуатації, будівництва та якості палива НАУ Віталія Горичка, втрати нафтопродуктів при операціях з ними є природним процесом. Однак тепер не зрозуміло, хто буде відповідати на підприємстві за недостачу продукції.

Фахівці Асоціації планують залучити до діалогу щодо вирішення цього питання інші відомчі органи та інститути громадянського суспільства.

Як повідомляв «Главком», бензин в Україні подорожчав через зростання ціни на нафту на світових ринках. Експерт розповів яких цін варто чекати українцям.