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    Експерти з’ясували, що пам'ятник полякам на Львівщині підірвали

    • Сьогодні, 12:37
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    Експерти вилучили речові докази, котрі підтверджують версію вибуху

    Експерти-вибухотехніки встановили, що пам’ятник у Гуті Пеняцькій на Львівщині було пошкоджено внаслідок вибуху. Про це поінформував заступник начальника ГУНП у Львівській області полковник поліції Микола Самарчук, повідомили у прес-службі Нацполіції.

    «Попередньо встановлено, що пам’ятник пошкоджено внаслідок вибуху невстановленого безоболонкового вибухового пристрою – про це свідчать сліди кіптяви на стелах та уламках пам’ятника. З місця пригоди експерти-вибухотехніки вилучили речові докази, котрі підтверджують цю версію», – повідомив Самарчук.

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    Нагадаємо, 10 січня, у Бродівське відділення поліції надійшла інформація про те, що в селі Гута Пеняцька пошкоджено пам’ятний знак жертвам трагічних подій 1944 року.

    За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від п’яти до восьми років позбавлення волі.

    Слідчі дії тривають, проводяться експертизи.

    Як повідомлялося, поляки України назвали режисера провокації з руйнуванням пам'ятника на Львівщині.

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