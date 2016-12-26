Експертиза: українських військових на Світлодарській дузі не катували

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Тіла бійців, що загинули 18 грудня, пройшли судово-медичну експертизу

Експертиза не виявила ознак катувань на тілах українських військовослужбовців, які загинули на Світлодарській дузі.Передані українській стороні тіла двох загиблих військовослужбовців Збройних Сил України пройшли судово-медичну експертизу та процедуру впізнання. Про це повідомляє прес-служба Міноборони

За результатами експертизи фахівцями Дніпропетровського моргу було встановлено, що військовослужбовці загинули від отриманих кульових поранень, несумісних з життям. При огляді тіл ознак насильницьких дій не зафіксовано.

Одного з військовослужбовців ідентифікував його бойовий побратим, другого – дружина.

Нагадаємо, що 25 грудня у місті Щастя Луганської області в рамках гуманітарного проекту Збройних Сил України «Евакуація 200», після п’ятиденних перемовин, під час яких представники протилежної сторони постійно змінювали умови передачі тіл, українській стороні були передані тіла двох українських військових, які загинули на Світлодарській дузі 18 грудня. Українська сторона також передала тіла двох загиблих нападників.

Передача відбулася у присутності представників СММ ОБСЄ та СЦКК у рамках Мінських домовленостей.

Після проведення усіх необхідних експертиз представники гуманітарного проекту ЗС України «Евакуація 200» доправлять тіла загиблих військовослужбовців їх родинам для поховання.