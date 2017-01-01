Експертна комісія МОЗ почала оцінку встановлених Насірову діагнозів

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НАБУ звернулося в МОЗ із проханням провести клініко-експертну оцінку встановлених Насірову діагнозів

Клініко-експертна комісія Міністерства охорони здоров’я почала оцінку встановлених відстороненому від посади голові Державної фіскальної служби Романові Насірову діагнозів на прохання Національного антикорупційного бюро.

«Сьогодні в клінічній лікарні Державного управління справами «Феофанія» почалося виїзне засідання клініко-експертної комісії МОЗ. Згодом комісія продовжить роботу також у державній установі «Національний науковий центр Інститут кардіології імені академіка Стражеска», – йдеться в повідомленні міністерства в соціальній мережі Facebook.

Раніше НАБУ звернулося в МОЗ із проханням провести клініко-експертну оцінку встановлених Насірову діагнозів і результатів наданої йому медичної допомоги.

Нагадаємо, що сьогодні Апеляційний суд Києва залишив без змін рішення Солом'янського райсуду столиці про арешт Насірова на два місяці з альтернативою застави в 100 млн гривень. Сам Насіров назвав таке рішення несправедливим.

За версією слідства, Насіров у період з травня 2015 року по березень 2016 року прийняв низку незаконних рішень про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами для компаній, задіяних у так званій «газовій схемі Онищенка», на загальну суму 2,019 млрд грн. Мова йде про компанії ТОВ «Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр». У САП стверджують, що він особисто приймав ці рішення. Глава ДФС називає справу виключно політичною і каже, що готовий довести абсурдність звинувачень у суді.

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