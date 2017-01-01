Екстрадиція судді Чауса може зайняти декілька місяців — ГПУ

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Чаус затриманий на 72 години, в порядку кримінально-процесуального кодексу республіки Молдова, оскільки він прийшов з явкою про повинну

Процедура передачі Україні судді-хабарника Миколи Чауса, якого 1 березня затримали у Молдові, може зайняти декілька місяців.

Про це Громадському повідомив заступник генерального прокурора України Євгеній Єнін.

За його словами, у найближчий час Україна надасть Молдові клопотання про арешт судді.

«Наразі він затриманий на 72 години, в порядку кримінально-процесуального кодексу республіки Молдова, оскільки він прийшов з явкою про повинну. Завтра йому мають обрати запобіжний захід, це буде тимчасовий арешт, враховуючи той факт, що людина перебуває у розшуку», — сказав він.

«Як тільки українська сторона направить молдавський стороні оригінал клопотання про видачу Чауса — можна буде говорити про застосування екстрадиційного арешту. У разі його накладення, одразу після завершення екстрадиційної перевірки може відбутися безпосередня видача», — додав співробітник ГПУ.

Єнін відмовився розповідати про те, яким чином Чаус перетнув кордон і потрапив до Молдови, посилаючись на таємницю слідства.