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    Екстрадиція судді Чауса може зайняти декілька місяців — ГПУ

    • Сьогодні, 07:16
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    Чаус затриманий на 72 години, в порядку кримінально-процесуального кодексу республіки Молдова, оскільки він прийшов з явкою про повинну

    Процедура передачі Україні судді-хабарника Миколи Чауса, якого 1 березня затримали у Молдові, може зайняти декілька місяців.

    Про це Громадському повідомив заступник генерального прокурора України Євгеній Єнін.

    За його словами, у найближчий час Україна надасть Молдові клопотання про арешт судді.

    «Наразі він затриманий на 72 години, в порядку кримінально-процесуального кодексу республіки Молдова, оскільки він прийшов з явкою про повинну. Завтра йому мають обрати запобіжний захід, це буде тимчасовий арешт, враховуючи той факт, що людина перебуває у розшуку», — сказав він.

    «Як тільки українська сторона направить молдавський стороні оригінал клопотання про видачу Чауса — можна буде говорити про застосування екстрадиційного арешту. У разі його накладення, одразу після завершення екстрадиційної перевірки може відбутися безпосередня видача», — додав співробітник ГПУ.

    Єнін відмовився розповідати про те, яким чином Чаус перетнув кордон і потрапив до Молдови, посилаючись на таємницю слідства.

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