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    Екстрадиція судді Чауса з Молдови може затягнутись на шість місяців

    • Сьогодні, 22:04
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    Микола Чаус
    Микола Чаус

    Спочатку президент Молдови має прийняти рішення щодо політичного притулку Чауса

    Генеральна прокуратура Молдови подала клопотання про екстрадицію в Україну судді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса в місцевий суд, але його розгляд почнеться після рішення президента цієї країни щодо політичного притулку Чауса.

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    Про це повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на джерело.

    «НАБУ передало в Генпрокуратуру України документи для екстрадиції судді Чауса з Молдови на початку березня, після чого ГПУ направила їх в Молдову. Після отримання та опрацювання поданих документів Генеральна прокуратура Молдови подала клопотання про екстрадицію Чауса в місцевий суд», - розповів співрозмовник агентства у вівторок.

    Однак, відзначило джерело, розгляд цього клопотання почнеться після того, як президент Молдови визначиться в питанні надання політичного притулку Чаусу в Молдові. Цей розгляд може тривати до шести місяців, уточнив він.

    «Паралельно в Молдові проходить розслідування у кримінальному провадженні щодо незаконного перетину кордону цієї держави Чаусом», - додав співрозмовник ЗМІ.

    Як повідомляв «Главком», сьогодні молдавська сторона почала процедуру екстрадиції до України київського судді-корупціонера Миколи Чауса. Водночас глава Антикорупційної прокуратури Молдови Віорел Морарь не зміг уточнити, скільки часу на неї буде потрібно.

    Нагадаємо, 1 березня стало відомо, що суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус, який втік з країни після того, як НАБУ викрило його в отриманні хабара в 150 тис. доларів у серпні минулого року, був затриманий в Молдові.

    Як повідомив голова Антикорупційної прокуратури Молдови Віорел Морарь, Чаус сам здався правоохоронцям у Кишиневі, з'явившись до поліції. 2 березня Суд Кишинева заарештував українського суддю Миколу Чауса на 15 діб. В подальшому, захист Чауса, звернувся до президента Молдови з проханням надати йому політичний притулок.

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