Еквадор постраждав від потужного землетрусу: є руйнування і жертви
- 20 Грудня, 07:52
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Від землетрусу найбільше постраждала північно-західна провінція ЕсмеролдасВ Еквадорі стався землетрус силою 5,7 бала, внаслідок якого загинули троє людей і 47 отримали поранення.
Про це повідомляє AFP з посиланням на місцевих чиновників.
Від землетрусу найбільше постраждала північно-західна провінція Есмеролдас.
Стихія спричинила сильні руйнування у містах Атакамес і Тонсупа на Тихоокеанському узбережжі. Принаймні 700 сімей були змушені покинути свої будинки.
Землетруси вибили електрику в кількох областях Есмеролдас, але пізніше вона була відновлена. Школи були закриті, і поки неясно, коли їх відкриють заново.
У однойменній столиці провінції Есмеролдас розташований головний нафтопереробний заводу країни, електростанція, два нафтопроводи і порт для експорту нафти. Але жодної шкоди цим об'єктам не заподіяно.