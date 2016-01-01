  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Еквадор постраждав від потужного землетрусу: є руйнування і жертви

    • 20 Грудня, 07:52
    • Розсилка

    Від землетрусу найбільше постраждала північно-західна провінція Есмеролдас

    В Еквадорі стався землетрус силою 5,7 бала, внаслідок якого загинули троє людей і 47 отримали поранення.

    Про це повідомляє AFP з посиланням на місцевих чиновників.

    Від землетрусу найбільше постраждала північно-західна провінція Есмеролдас.

    Стихія спричинила сильні руйнування у містах Атакамес і Тонсупа на Тихоокеанському узбережжі. Принаймні 700 сімей були змушені покинути свої будинки.

    Землетруси вибили електрику в кількох областях Есмеролдас, але пізніше вона була відновлена. Школи були закриті, і поки неясно, коли їх відкриють заново.

    У однойменній столиці провінції Есмеролдас розташований головний нафтопереробний заводу країни, електростанція, два нафтопроводи і порт для експорту нафти. Але жодної шкоди цим об'єктам не заподіяно. 

    Читайте також
    землетрус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Комментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ