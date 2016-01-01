Еквадор постраждав від потужного землетрусу: є руйнування і жертви

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Від землетрусу найбільше постраждала північно-західна провінція Есмеролдас

В Еквадорі стався землетрус силою 5,7 бала, внаслідок якого загинули троє людей і 47 отримали поранення.

Про це повідомляє AFP з посиланням на місцевих чиновників.

Від землетрусу найбільше постраждала північно-західна провінція Есмеролдас.

Стихія спричинила сильні руйнування у містах Атакамес і Тонсупа на Тихоокеанському узбережжі. Принаймні 700 сімей були змушені покинути свої будинки.

Землетруси вибили електрику в кількох областях Есмеролдас, але пізніше вона була відновлена. Школи були закриті, і поки неясно, коли їх відкриють заново.

У однойменній столиці провінції Есмеролдас розташований головний нафтопереробний заводу країни, електростанція, два нафтопроводи і порт для експорту нафти. Але жодної шкоди цим об'єктам не заподіяно.